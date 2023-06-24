«Милан» интересуется хавбеком «Удинезе» Самарджичем

«Милан» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Удинезе» Лазара Самарджича, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
По информации источника, «россонери» активно ищут опции на замену хавбеку Сандро Тонали, который в ближайшее время перейдёт в «Ньюкасл». Боссы «Милана» видят в 21-летнем Самарджиче подходящую кандидатуру.
В сезоне-2022/2023 на счету Самарджича 39 матчей за «Удинезе» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста согласно данным интернет-портала Transfermarkt – € 14 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Атлетико» к защитнику «россонери» Тео Эрнандесу.
- 24 июня 2023
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