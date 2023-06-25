«Голова забита другими вещами». Писарский — о низкой результативности в «Крыльях Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский объяснил спад во второй половине минувшего сезона.
«Поменял не только фамилию, но ещё и отчество. Васильевич (улыбается)! Я много говорил не прессе, а родственникам, что вторая часть сезона получилась очень скомканная. И девушке своей говорил, что попал в такую ситуацию, где много забот и голова забита другими вещами, а не футболом. Мне кажется, что всё это повлияло на мою игру и результативность.
Не было такого, что на игру выходишь с пустой головой — как и должно быть. Каждый день думаешь о свадьбе, смене фамилии, отпуск маленький — как всё успеть… Я надеюсь, что сейчас, когда уже все свои дела сделал, буду с пустой головой. И всё получится в новом сезоне даже лучше, чем в прошлом», — сказал Писарский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 25 июня 2023
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