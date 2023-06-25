«Челси» сделает запрос «Наполи» по поводу Осимхена, синие готовы заплатить € 150 млн

На следующей неделе «Челси» отправит «Наполи» запрос по поводу трансфера нападающего Виктора Осимхена, сообщает Sky Sport Italia.

Агент нападающего недавно встречался с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом, чтобы обсудить возможное продление контракта и установить цену, которая заставит клуб задуматься о трансфере. Считается, что стороны сошлись на сумме минимум в € 150 млн.

По информации издания, размер клаусулы не испугал руководство «Челси», которое планирует на будущей неделе обратиться к «Наполи», чтобы обсудить детали потенциальной сделки. Отметим, что цена ещё может вырасти, потому что на Осимхена, помимо «Челси», претендуют «ПСЖ», который присматривает замену Килиану Мбаппе на случай его перехода в Мадрид, и два других английских клуба: «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

В розыгрыше итальянской Серии А сезона--2022/2023 Осимхен провёл 32 матча, забил 26 голов и отдал четыре результативные передачи. Нигериец стал лучшим бомбардиром чемпионата, а «Наполи» занял первое место в лиге, набрав 90 очков в 38 матчах. До перехода в итальянский клуб Осимхен играл в немецком «Вольфсбурге», бельгийском «Шарлеруа» и французском «Лилле».