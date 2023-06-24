Журналист: на Осимхена претендуют «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси»

На нападающего «Наполи» Виктора Осимхена претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль», сообщает журналист Саша Тавольери. По сообщениям источника, клубы запланировали встречи с агентами форварда, чтобы обсудить условия возможных контрактов.

Намерения клубов определятся на следующей неделе. Отмечается, что английская Премьер-лига является приоритетным местом перехода для самого Осимхена.

В розыгрыше итальянской Серии А сезона--2022/2023 Осимхен провёл 32 матча, забил 26 голов и отдал 4 результативные передачи. Нигериец стал лучшим бомбардиром чемпионата, а «Наполи» занял первое место в лиге, набрав 90 очков в 38 матчах.

До перехода в итальянский клуб Осимхен поиграл в немецком «Вольфсбурге», бельгийском «Шарлеруа» и французском «Лилле».