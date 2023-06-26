Источник: Эджуке может покинуть ЦCКА и перейти в «Трабзонспор»

Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре».
Как сообщает Fotospor, Эджуке не хочет оставаться в ЦСКА и готов сменить клубную прописку. «Трабзонспор» заинтересован в приглашении нигерийца, но ждёт решения главного тренера команды Ненада Белицы по данному трансферу.
Ранее «Херенвен» сообщил, что ЦСКА должен € 3 млн за трансфер Эджуке. Футболист перешёл в московский клуб в 2020 году за € 11,5 млн.
25-летний Чидера Эджуке летом 2022 года воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с ЦСКА. После этого он на правах годичной аренды ушёл в «Герту», в составе которой в 21 матчах во всех турнирах отдал три результативные передачи. Соглашение нападающего с московской командой истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в € 5,5 млн.
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