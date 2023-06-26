Академии ПФК ЦСКА и «Локомотива» стали призёрами Кубка Стрельцова

С 30 мая по 2 июня в Москве на стадионе «Металлург» проходил финальный этап II Всероссийского детского футбольного турнира «Кубок Эдуарда Стрельцова» среди игроков 2015 года рождения. В соревнованиях приняли участие более 300 юных футболистов из десятков городов страны и гости из Узбекистана.

Соревнования, посвящённые одному из самых талантливых спортсменов в истории отечественного футбола, форварду московского «Торпедо» и сборной СССР, были организованы фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» при поддержке академии футбольного клуба «Торпедо Москва».

В 2023 году «Кубок Стрельцова» состоялся при содействии Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы: проект поведения этого турнира стал победителем конкурса грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций в номинации «Спорт и ЗОЖ».

Участие в финальном турнире Кубка Стрельцова приняли победители и призёры отборочных этапов в 11 российских городах и коллективы, получившие специальные приглашения оргкомитета. За награды вели борьбу 32 детские команды 23 городов России: Москвы и Санкт-Петербурга, Беслана, Бирска, Благовещенска, Брянска, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Каменска-Шахтинского, Костромы, Липецка, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Старого Оскола, Тольятти, Тосно, Уфы, Химок, Читы, а также сборная российских футбольных школ «Детско-юношеский футбольный союз» и гости из Узбекистана, воспитанники футбольной школы «Пахтакор кидс».

В рамках турнира состоялись футбольный мастер-класс и автограф-сессия, которые провели известные в недавнем прошлом футболисты, представляющие две славные торпедовские династии, Илья Абаев и Сергей Шустиков.

Обладателем главного приза Кубка Стрельцова — 2023 стала команда академии ПФК ЦСКА (Москва), победившая в финальном матче команду детского футбольного клуба имени Александра Данцева из Каменска-Шахтинского со счётом 3:2. Бронзовые медали завоевала команда академии «Локомотив» (Москва).

Лучшие игроки турнира получили индивидуальные награды. Специальный приз «Юная надежда» был вручен Шохрухмирзо Салимову («Пахтакор кидс» Ташкент). Лучшим вратарем признан Николай Моринков (ЦСКА Москва), лучшим защитником — Артём Вайсеро («Детский футбольный центр Александра Стёпина» Брянск), лучшим полузащитником — Даниил Атаулин (ЦСКА Москва), лучшим нападающим — Лука Сальников («Локомотив» Москва). Приз лучшему бомбардиру соревнований завоевал автор 13 голов в 7 матчах Макар Шевчук («Чертаново» Москва), а награду лучшему игроку турнира получил Савелий Черемисов («ДСФК им. Данцева» Каменск-Шахтинский).

Трофеи победителям вручили внук Э. А. Стрельцова Ярослав, нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко и экс-капитан «Торпедо» Сергей Шустиков.