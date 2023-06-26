«Крылья Советов» в одном сообщении поздравили Зуева с днём рождения и объявили об уходе

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев сегодня, 26 июня, празднует своё 27-летие. Самарский клуб решил поздравить футболиста с днём рождения и объявить об его уходе в одном сообщении.

«Сегодня у Александра Зуева день рождения! Поздравляем Сашу с этим праздником, желаем крепкого здоровья, позитива и всего самого наилучшего! Контракт Александра с «Крыльями» завершён — мы благодарим игрока за самоотдачу и добросовестную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении «Крыльев» в телеграм-канале.

Александр Зуев выступал за самарскую команду с февраля по июнь 2017 года, а затем вернулся в коллектив в феврале 2023 года. В 24 матчах за «Крылья Советов» на его счету гол и две результативные передачи.