«Манчестер Юнайтед» презентовал новую домашнюю форму

Футболисты команд «Манчестер Юнайтед» приняли участие в фотосессии, посвященной выпуску домашней формы на сезон-2023/2024.

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» и adidas снова объединили усилия, чтобы представить долгожданную домашнюю форму на предстоящий сезон-2023/2024. Глубокая связь между Манчестером и его богатым промышленным наследием прекрасно представлена в новом домашнем комплекте. Он отдает дань уважения культовой красной розе города с потрясающим геометрическим дизайном и черпает вдохновение с моста через реку Эруэлл, который соединяет Манчестер и Солфорд и является символом силы города и его глубокого влияния на мир во время промышленной революции.

Кроме того, новый домашний комплект на 100% изготовлен из переработанных материалов. Это шаг к более экологичному будущему, в котором высокоэффективная одежда сочетается с экологически безопасными решениями», — сказано в заявлении команды на официальном сайте.