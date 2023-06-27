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Кулибали признался, что согласился на переход в «Аль-Хиляль» из-за помощи Сенегалу

Кулибали признался, что согласился на переход в «Аль-Хиляль» из-за помощи Сенегалу
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Сенегальский защитник Калиду Кулибали, ставший игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль», признался, что деньги сыграли большой фактор в этом переходе, но он хочет тратить их на благотворительность в родной стране.

«Не могу отрицать, что это очень крупный контракт. Конечно, такая сумма оказала влияние на моё решение, но с её помощью я смогу поддерживать всю свою семью и помогать проектам в Сенегале для молодёжи. А ещё мы начали строить клинику в деревне моих родителей», — приводит слова Кулибали Eurofoot в «Твиттере».

Калиду Кулибали выступал в английской Премьер-лиге за лондонский «Челси» с 2022 года. За синих сенегальский защитник провёл 32 матча и забил два мяча. Ранее 32 летний футболист играл за итальянский «Наполи», бельгийский «Генк» и французский «Метц».

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