Желько Бувач: Паршивлюк — тот человек, с кого молодые футболисты могут брать пример

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал продление контракта с защитником Сергеем Паршивлюком.

«Мы рады, что продолжаем сотрудничество с Паршем. Он тот человек, с кого молодые футболисты могут брать пример. Профессионализм, лидерские качества, командный дух… Всё это, а также его футбольный интеллект, на мой взгляд, делает Сергея важной частью команды и даёт прекрасную возможность в будущем стать хорошим тренером», — приводит слова Бувача пресс-служба московского клуба.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Сергей Паршивлюк провёл 19 матчей за бело-голубых в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу. «Динамо» закончило кампанию на девятом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. Летом команду возглавил экс-наставник «Оренбурга» Марцел Личка.