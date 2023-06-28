Главный тренер «Сочи» Хохлов рассказал, что нужно менять в российском судействе

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался о смене главы департамента судейства Российского футбольного союза. Бывший сербский судья Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС.

«Хотелось бы, чтобы всё изменилось к лучшему. Многие вещи нужно менять, качество судейства, уменьшать длительность просмотра VAR. Не должно быть такого, что одинаковые эпизоды в разных матчах трактуются по-разному.

Вполне можно транслировать переговоры арбитров, и комментировать свои действия после игр тоже нужно. Мне ближе формат, когда после игры арбитр отвечает на вопросы. Как и тренеры отвечают в цейтноте по поводу замен, хода игры. Почему нельзя это сделать и судьям?» – приводит слова Хохлова Metaratings.