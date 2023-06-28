Чемпионат Европы по футболу U21: расписание матчей 28 июня
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В Румынии и Грузии продолжается чемпионат Европы среди молодёжных сборных. В финальной стадии турнира принимают участие 16 национальных команд, которые разделены на четыре группы. Сегодня, 28 июня, матчи 3-го тура группового этапа пройдут в квартетах С и D.
Чемпионат Европы среди сборных U21. Расписание матчей 28 июня:
Группа С
- 19:00. Англия — Германия;
- 19:00. Израиль — Чехия.
Группа В
- 21:45. Швейцария — Франция;
- 21:45. Италия — Норвегия.
В расписании указано московское время.
Выход в четвертьфинал уже обеспечили себе молодёжные команды Испании, Украины, Грузии, Португалии и Англии.
Молодёжный чемпионат Европы начался 21 июня. Решающая игра турнира пройдёт 8 июля в грузинском Батуми. Действующий чемпион континента — Германия, выигравшая турнир в 2021 году.
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