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Англия U21 — Германия U21: хозяева удвоили преимущество

Англия U21 — Германия U21: хозяева удвоили преимущество
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Сегодня, 28 июня, проходит матч третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы, в котором играют сборные Англии и Германии. Встреча проходит на стадионе «Батуми Арена» в Грузии. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алияром Агаевым из Азербайджана. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

Счёт в матче был открыт уже на первых минутах, отличился Кэмерон Арчер. Получив передачу из центра поля, нападающий сборной Англии и «Астон Виллы» легко убежал от немецких защитников, ворвался в штрафную и технично пробил в угол ворот. На 21-й минуте счёт стал 2:0 в пользу англичан. Гол забил полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт.

U21 ЧЕ-2023. Группа C. 3-й тур
28 июня 2023, среда. 19:00 МСК
Англия U21
Перерыв
2 : 0
Германия U21
1:0 Арчер – 4'   2:0 Эллиотт – 21'

По результатам первых двух сыгранных матчей в группе C англичане набрали шесть очков и досрочно оформили выход в плей-офф. Германия занимает третью строчку, набрав всего одно очко.

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