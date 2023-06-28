Мостовой о выборе лучшего молодого игрока: первое место Сергея Пиняева даже не обсуждается

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об итогах голосования «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023. Тренеры и капитаны клубов РПЛ выбрали лучшим молодым игроком полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Первое место даже не обсуждается — тут однозначно Пиняев. На второе место я бы поставил Литвинова — всё-таки он зарекомендовал себя основным игроком. На третье место никого не поставлю, потому что на него претендует множество футболистов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

18-летний полузащитник Сергей Пиняев, игравший в минувшем сезоне за «Крылья Советов» и «Локомотив», набрал в голосовании 90 баллов. Пять тренеров отдали Пиняеву первое место, четверо – второе, трое поставили его на третью позицию, а один вписал его на пятую строчку. Среди капитанов голоса распределились более равномерно: двое поставили его на первое место, по трое – на второе и четвёртое, по одному разу он получил третье и пятое место.