Жоржиньо: я счастлив в «Арсенале», нас ждёт захватывающий сезон

Бразильский полузащитник «Арсенала» Жоржиньо высказался по поводу слухов про его уход из клуба и подвёл итоги сезона-2022/2023 для «канониров».

«Честно говоря, я был удивлён, но при этом очень рад тому, как ко мне отнеслись все в «Арсенале» после моего перехода в клуб. Я счастлив здесь. Не знаю, кто распространяет такие слухи, но на данный момент я просто рад быть в «Арсенале». Конечно, упустить титул было больно.

При этом в начале сезона никто не ожидал, что мы окажемся там, где оказались. И если бы кто-то заранее сказал, что мы будем вторыми, каждый с радостью согласился бы на это. Но когда борешься за титул, очень горько его упускать. Я думаю, мы многому ещё должны научиться, и это был урок для нас. Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем выступить ещё лучше. Нас ждёт захватывающий сезон», — цитирует Жоржиньо Evening Standard.

В кампании-2022/2023 «Арсенал» стал вторым в английской Премьер-лиге. Первое место занял «Манчестер Сити».