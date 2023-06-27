Агент: Жоржиньо останется в «Арсенале»

Агент бразильского полузащитника Жоржиньо Жоау Сантуш заявил, что футболист не собирается уходить из «Арсенала» в это трансферное окно.

«Дело не в интересе «Лацио или их бюджете… Я могу подтвердить, что Жоржиньо очень счастлив в «Арсенале». Наши планы на следующий сезон связаны только с этим клубом. Никаких переговоров с «Лацио» мы не вели», — цитирует Жоау Сантуша инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее появилась информация, что «Лацио» хочет переманить Жоржиньо этим летом. Сообщалось, что римляне готовят предложение о приобретении полузащитника, который присоединился к «Арсеналу» в январе этого года.

Во второй половине сезона-2022/2023 бразилец принял участие в 14 матчах за «канониров» в рамках АПЛ и сделал одну голевую передачу.