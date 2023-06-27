Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент: Жоржиньо останется в «Арсенале»

Агент: Жоржиньо останется в «Арсенале»
Комментарии

Агент бразильского полузащитника Жоржиньо Жоау Сантуш заявил, что футболист не собирается уходить из «Арсенала» в это трансферное окно.

«Дело не в интересе «Лацио или их бюджете… Я могу подтвердить, что Жоржиньо очень счастлив в «Арсенале». Наши планы на следующий сезон связаны только с этим клубом. Никаких переговоров с «Лацио» мы не вели», — цитирует Жоау Сантуша инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее появилась информация, что «Лацио» хочет переманить Жоржиньо этим летом. Сообщалось, что римляне готовят предложение о приобретении полузащитника, который присоединился к «Арсеналу» в январе этого года.

Во второй половине сезона-2022/2023 бразилец принял участие в 14 матчах за «канониров» в рамках АПЛ и сделал одну голевую передачу.

Материалы по теме
«Лацио» готовит предложение для «Арсенала» по Жоржиньо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023