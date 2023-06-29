Футболист «Барселоны» попросит клуб отпустить его бесплатно — Sport.es

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье, которым активно интересуется саудовская команда «Аль-Ахли», попросит сине-гранатовых отпустить его в новую команду бесплатно. Об этом сообщает Sport.es.
По сведениям источника, cаудовцы готовы выплатить 26-летнему футболисту большой подписной бонус, если он перейдёт в команду на правах свободного агента. «Барселона» хотела бы выручить за Кессье деньги, чтобы получить возможность подписать Марсело Брозовича из «Интера».
Кессье стал игроком «Барселоны» летом 2022 года, перейдя в команду на правах свободного агента. В 43 матчах прошлого сезона ивуариец забил три гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
️️Реконструкция стадиона «Ноу Камп» в Барселоне. Видеоролик:
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