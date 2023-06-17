«Барселона» хочет выручить с продажи Кессье не меньше € 35 млн

«Барселона» хочет выручить с продажи своего полузащитника Франка Кессье не меньше € 35 млн, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб готов расстаться с ивуарийским хавбеком после всего одного сезона пребывания на «Спотифай Камп Ноу». Футболист уже успел заинтересовать ряд европейских клубов, однако «Барселона» продаст полузащитника только за € 35 млн. В каталонском клубе убеждены, что лучше оставить ивуарийца в команде и периодически использовать его, нежели согласиться на меньшую сумму, чем € 35 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Кессье 43 матча за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Кессье забивает победный гол в «эль-класико»:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее сообщалось о желании «Интера» обменять Кессье на двух игроков.