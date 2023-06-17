«Барселона» хочет выручить с продажи Кессье не меньше € 35 млн

«Барселона» хочет выручить с продажи своего полузащитника Франка Кессье не меньше € 35 млн, сообщает Sport.es.
По информации источника, каталонский клуб готов расстаться с ивуарийским хавбеком после всего одного сезона пребывания на «Спотифай Камп Ноу». Футболист уже успел заинтересовать ряд европейских клубов, однако «Барселона» продаст полузащитника только за € 35 млн. В каталонском клубе убеждены, что лучше оставить ивуарийца в команде и периодически использовать его, нежели согласиться на меньшую сумму, чем € 35 млн.
В сезоне-2022/2023 на счету Кессье 43 матча за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.
Кессье забивает победный гол в «эль-класико»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Ранее сообщалось о желании «Интера» обменять Кессье на двух игроков.
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