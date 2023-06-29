Спортдир «Локомотива»: Сарвели добавит команде вариативности в атаке

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался насчёт нападающего Владислава Сарвели, пополнившего состав железнодорожников.
«Владислав был в сфере наших интересов ещё зимой, когда мы его и других футболистов рассматривали для усиления команды. Нам удалось подписать добротного и качественного футболиста с российским паспортом в группу атаки на длительный срок. Отмечу универсальные качества Влада. Он способен сыграть на нескольких позициях. Уверен, что у него не будет проблем с адаптацией в коллективе.
Все ребята помогут ему быстро влиться в команду, а его результативные действия, показанные в предыдущих клубах, добавят нам вариативности в атаке. Добавлю, что Владислав хорошо зарекомендовал себя в матчах Российской Премьер-Лиги и вызывался в национальную команду», — приводит слова Ульянова пресс-служба «Локомотива».
- 29 июня 2023
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