Спортдир «Локомотива»: Сарвели добавит команде вариативности в атаке

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался насчёт нападающего Владислава Сарвели, пополнившего состав железнодорожников.

«Владислав был в сфере наших интересов ещё зимой, когда мы его и других футболистов рассматривали для усиления команды. Нам удалось подписать добротного и качественного футболиста с российским паспортом в группу атаки на длительный срок. Отмечу универсальные качества Влада. Он способен сыграть на нескольких позициях. Уверен, что у него не будет проблем с адаптацией в коллективе.

Все ребята помогут ему быстро влиться в команду, а его результативные действия, показанные в предыдущих клубах, добавят нам вариативности в атаке. Добавлю, что Владислав хорошо зарекомендовал себя в матчах Российской Премьер-Лиги и вызывался в национальную команду», — приводит слова Ульянова пресс-служба «Локомотива».