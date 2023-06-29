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Меньян высказался о гибели 17-летнего юноши от выстрела полицейского во Франции

Меньян высказался о гибели 17-летнего юноши от выстрела полицейского во Франции
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Голкипер «Милана» Майк Меньян прокомментировал гибель 17-летнего подростка от выстрела полицейского в городе Нантер.

«Пуля в голову… Определённых людей ошибки всегда приводят к смерти. За Наэля и его маму», – написал вратарь «Милана» и сборной Франции в «Твиттере».

Напомним, во вторник, 27 июня, в одном из крупнейших пригородов Парижа 17-летний юноша, находившийся за рулём автомобиля, отказался остановиться по требованию дорожного патруля и попытался скрыться. Полицейский выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь и впоследствии скончался в реанимации. Полицейский задержан по подозрению в непредумышленном убийстве.

После этого происшествия в пригородах Парижа начались беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, задержаны более 30 человек, более 30 полицейских пострадали.

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