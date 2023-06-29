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«Брентфорд» объявил о продлении контракта с украинским полузащитником Ярмолюком

«Брентфорд» объявил о продлении контракта с украинским полузащитником Ярмолюком
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Футболист «Брентфорда» Егор Ярмолюк заключил новый долгосрочный контракт с английским клубом.

Новое соглашение 19-летнего игрока с «пчёлами» будет действительно до 2028 года с опцией продления на 12 месяцев. В сезоне-2022/2023 Ярмолюк провёл 16 матчей за резервную команду «Брентфорда», забил три гола и сделал две результативные передачи. За первую команду украинец дебютировал 8 ноября прошлого года в матче Кубка английской лиги с «Гиллингемом».

Егор Ярмолюк — воспитанник клуба «Днепр-1», на взрослом уровне он дебютировал в июне 2020 года в матче с полтавской «Ворсклой». На тот момент ему было 16 лет и 140 дней. Полузащитник стал вторым самым молодым игроком, выступавшим в высшем украинском дивизионе. К «Брентфорду» молодой полузащитник присоединился прошлым летом, подписав контракт на три года.

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