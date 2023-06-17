«Брентфорд» подписал сына Бекхэма

«Брентфорд» подписал полноценный контракт с сыном Дэвида Бекхэма — Ромео Бекхэмом. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

По информации источника, 20-летний вингер стал футболистом «Брентфорда» на постоянной основе. Ранее он выступал за вторую команду «пчёл» на правах аренды. Бекхэм-младший до недавних пор принадлежал клубу своего отца — «Интеру Майами».

«Ромео выступает за «Брентфорд» с января, и он был фантастически полезен нам. У него было потрясающее завершение сезона. Мы продолжали развивать его футбольные навыки и теперь ждём, когда он вернётся в расположение команды в хорошем настроении», — говорится в сообщении клуба.

Сообщается, что контракт Ромео с «Брентфордом» будет рассчитан на один год с опцией продления ещё на один сезон. В сезоне-2022/2023 Бекхэм-младший провёл за вторую команду лондонского клуба 15 матчей, сумев отличиться одним голом.