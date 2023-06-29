«Атлетико» проявляет интерес к Хёйбьергу

Мадридский «Атлетико» может приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Пьер-Эмиля Хёйбьерга уже в текущее трансферное окно, сообщает The Athletic.
По информации источника, лондонцы готовы расстаться с 27-летним датским хавбеком, но только в случае хорошего финансового предложения от «матрасников». Мадридцы продолжают наблюдать за полузащитником, однако на данный момент испанский клуб ещё не выходил на связь со «шпорами».
В сезоне-2022/2023 на счету Хёйбьерга 44 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.
Ранее сообщалось о нежелании форварда «матрасников» Жоау Феликса переходить в команду, не участвующую в Лиге чемпионов.
- 29 июня 2023
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