Феликс не желает переходить в клуб, который не участвует в Лиге чемпионов

Нападающий «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс не будет согласен на переход в команду, которая не принимает участия в Лиге чемпионов – 2023/2024, сообщает As.

По информации источника, 23-летний форвард «даже слышать не хочет» о предложениях от клубов, не участвующих в самом престижном европейском клубном турнире. Боссы «Атлетико» намерены как можно скорее найти для португальца новую команду. Однако если процесс затянется, то «матрасники» могут оставить своего нападающего на следующий сезон.

Феликс выступал за «Челси» с января на правах аренды. Во второй половине сезона-2022/2023 на счету португальского форварда 20 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Феликсу со стороны «Астон Виллы» и «Вулверхэмптона».