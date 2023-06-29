Жорже Жезуш может стать самым высокооплачиваемым тренером национальной команды

Португальский специалист Жорже Жезуш станет самым высокооплачиваемым тренером сборной в мировом футболе, если будет работать с Саудовской Аравией, сообщает UOL.

По информации источника, 68-летний наставник в ближайшее время возглавит саудовскую команду и будет получать € 10 млн в год. В ближайшее время португалец подпишет контракт сроком на три года (до чемпионата мира – 2026).

На данный момент самым высокооплачиваемым тренером сборной является Ханс-Дитер Флик, возглавляющий Германию (€ 6,5 млн). Для сравнения, в прошедшем сезоне Жезуш получил € 7 млн, тренируя «Фенербахче».

Португальский специалист за время своей тренерской карьеры работал с такими командами, как «Бенфика», «Спортинг», «Брага», «Фламенго» и «Аль-Хиляль». Не так давно стало известно, что Жезуш покинул пост главного тренера «Фенербахче».