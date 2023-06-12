Жорже Жезуз объявил о решении покинуть «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуз принял решение покинуть пост. Об этом португальский специалист объявил на пресс-конференции после победы в финале Кубка Турции.
«Этот трофей важен как для «Фенербахче», так и для меня лично. Мы продолжали борьбу в лиге до предпоследнего тура. Я хочу поблагодарить нашего президента за возможность поработать в Турции, а также болельщиков за поддержку. Я чувствовал их любовь в каждом матче. Я говорю это, потому что хочу попрощаться: с сегодняшнего дня я больше не являюсь тренером «Фенербахче». Я сказал об этом президенту несколько недель назад и дал несколько советов по поводу потенциального сменщика.
Мне жаль покидать вашу страну, пережившую страшную трагедию. Я очень благодарен турецкому народу, это мужественные и прекрасные люди. Очень эмоциональные люди. Надеюсь, когда-нибудь увижу вас снова», – цитирует Жезуза Fotomac.
Жорже Жезуз провёл 52 матча во главе «Фенербахче», одержав 35 побед при 10 ничьих и семи поражениях. По информации итальянского журналиста Николо Скиры, португалец покинул «Фенербахче» ради работы со сборной.
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