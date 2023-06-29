Президента «Урала» Иванова не пускали на стадион в Алапаевске

В четверг, 29 июня, в Алапаевске состоялась выставочная игра между местным «Триумфом» и «Уралом». Победу с разгромным счётом одержали екатеринбуржцы — 13:0.

Матч запомнился не только нехарактерными для футбола цифрами на табло, но и поведением одного из полицейских: служитель закона почти минуту не пускал на стадион президента «Урала» Григория Иванова.

Напомним, Иванов работает в структуре екатеринбургского клуба на протяжении 20 лет (с 2003 года). Под его руководством уральцы дважды добирались до финала Кубка России.