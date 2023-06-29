Президента «Урала» Иванова не пускали на стадион в Алапаевске
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В четверг, 29 июня, в Алапаевске состоялась выставочная игра между местным «Триумфом» и «Уралом». Победу с разгромным счётом одержали екатеринбуржцы — 13:0.
Матч запомнился не только нехарактерными для футбола цифрами на табло, но и поведением одного из полицейских: служитель закона почти минуту не пускал на стадион президента «Урала» Григория Иванова.
Напомним, Иванов работает в структуре екатеринбургского клуба на протяжении 20 лет (с 2003 года). Под его руководством уральцы дважды добирались до финала Кубка России.
Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
29 июня 2023, четверг. 15:00 МСК
Триумф
Алапаевск, Россия
Окончен
0 : 13
Урал
Екатеринбург, Россия
0:1 Эммерсон – 15' 0:2 Юшин – 18' 0:3 Егорычев – 30' 0:4 Каштанов – 32' 0:5 Каштанов – 35' 0:6 Каштанов – 37' 0:7 Егорычев – 41' 0:8 Мамин – 49' 0:9 Мишкич – 52' 0:10 Буркин – 53' 0:11 игрок на просмотре – 55' 0:12 Железнов – 63' 0:13 Железнов – 68'
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