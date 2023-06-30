Ярошик: все слушали Газзаева, но это выглядело забавно — он был невысокого роста с животом

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился воспоминаниями о работе с Валерием Газзаевым, который возглавлял армейскую команду. Ярошик объяснил, чем Газзаев похож над Моуринью, а также пошутил по поводу внешности тренера.

«В чём сходство Газзаева с Моуринью? Он любил и умел мотивировать игроков, был победителем по характеру. Он нашел правильный подход к каждому футболисту. У него очень много хороших качеств. Ну, кроме подготовки на сборах (смеётся).

Газзаев — жёсткий, но умел пошутить. Приятный человек и тренер. Помню, иногда он нам показывал, как надо правильно бить по воротам, как надо ставить ногу, класть корпус. Я тогда не знал, что он был серьёзным игроком.

С уважением слушали его подсказки, но это было весело. Потому что у него был такой живот, небольшой рост. Выглядело забавно (смеётся).

Газзаев не оценил, что я не вернулся в ЦСКА после «Челси»? Мой уход из ЦСКА был тяжёлым. Я не попрощался с игроками, руководством, тренерами. Мы разъехались по отпускам, мне позвонили из Англии, и я сразу уехал туда. Из «Челси» ушёл в аренду — и не знал про интерес ЦСКА. Мой агент сказал: «Давай в «Бирмингем». Не надо менять страну, будешь тут на виду».

Может быть, если бы в этот момент позвонил Газзаев, всё было бы по-другому и я вернулся бы в ЦСКА», — приводит слова Ярошика «Матч ТВ».