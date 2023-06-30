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Голы Дзюбы и Пиняева помогли «Локомотиву» обыграть «Волгарь» в товарищеском матче

Голы Дзюбы и Пиняева помогли «Локомотиву» обыграть «Волгарь» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Локомотив» и астраханский «Волгарь». Железнодорожники одержали победу со счётом 4:2.

На третьей минуте Сергей Пиняев вывел «Локомотив» вперёд. Спустя десять минут Вадим Раков удвоил преимущество москвичей. На 28-й минуте Артём Дзюба сделал счёт разгромным.

Во втором тайме «Волгарь» сократил отставание после голов Данилы Смирнова и Тимура Жамалетдинова. Но на 70-й минуте Алексей Батраков укрепил преимущество «Локомотива», установив окончательный счёт.

«Локомотив» завершил минувший сезон на восьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 матчах. «Волгарь» занял 12-е место в Мелбет Первой лиге, набрав 44 очка в 34 турах.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
30 июня 2023, пятница. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
Волгарь
Астрахань, Россия
1:0 Пиняев – 3'   2:0 Раков – 13'   3:0 Дзюба – 28'   3:1 Смирнов – 45'   3:2 Жамалетдинов – 65'   4:2 Батраков – 70'
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