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Лаша Салуквадзе: У Сабы Сазонова есть много предложений из Европы

Лаша Салуквадзе: У Сабы Сазонова есть много предложений из Европы
Саба Сазонов
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Тренер молодёжной сборной Грузии Лаша Салуквадзе рассказал о важности защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова для национальной команды.

«У Сазонова очень хорошая физическая форма, да и как человек он хороший. Он очень важный футболист для молодёжной сборной Грузии. Саба — сильный защитник.

У Сазонова очень хороший потенциал. Им интересуются разные клубы сейчас. Но пока он не думает об этом, потому что у нас впереди плей-офф на молодёжном Евро. Думаю, что Саба попадёт в хорошую команду в итоге. У него есть много предложений. Эти предложения из России? Как я знаю, из Европы», — приводит слова Салуквадзе Metaratings.

Напомним, у 21-летнего Сабы Сазонова на счету 24 матча за московское «Динамо» в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2022/2023 и один забитый гол.

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