«Крылья Советов» уступили «Соколу» в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и саратовский «Сокол». Команды играли на поле УТБ «Крылья Советов» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Марушко (Самара). «Сокол» одержал победу со счётом 2:1. Команды провели на поле 120 минут.

Счёт в матче на 19-й минуте открыл полузащитник «Сокола» Дмитрий Сасин. Ему ассистировал Никита Козловский. За три минуты до перерыва ответный мяч самарцев забил нападающий Дмитрий Цыпченко. Голевую передачу на свой счёт записал Амар Рахманович. Победу «Соколу» принёс полузащитник Дмитрий Югалдин, который отличился на 115-й минуте.

Самарские «Крылья Советов» завершили сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-й строчке в турнирной таблице. Саратовский «Сокол» стал победителем своей группы во Второй лиге и следующий сезон проведёт в Мелбет Первой лиге.