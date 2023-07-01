Четыре игрока «Барселоны» исключены из состава команды на сайте Ла Лиги
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Вратарь Иньяки Пенья, защитники Рональд Араухо и Маркос Алонсо, а также полузащитник Серхи Роберто исключены из составы «Барселоны» на сайте Ла Лиги из-за отсутствия регистрации новых контрактов.
Руководство Ла Лиги не приняло новые соглашения футболистов из-за проблем клуба с финансами. Как только «Барселоне» одобрят «план жизнеспособности», контракты игроков появятся на сайте организации. Сейчас все четверо футболистов не имеют права играть за сине-гранатовых в матчах чемпионата Испании.
«Барселона» стала чемпионом Испании по итогам прошлого сезона, выиграв трофей впервые с 2019 года. Однако клуб продолжает испытывать серьёзные финансовые проблемы.
Реконструкция стадиона «Камп Ноу» в Барселоне. Видеоролик:
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