Игорь Ледяхов рассказал об интересе со стороны «Барселоны» в период карьеры футболиста

Тренер владикавказской «Алании» Игорь Ледяхов рассказал об интересе со стороны испанской «Барселоны» в период карьеры футболиста. Ледяхов играл в Испании с 1994 по 2003 год.
«Получал ли предложения от испанских грандов? Были разговоры с той же «Барселоной», например. Возможность была и с «Вальядолидом», они тогда выступали в Примере. Но все предложения, к сожалению, ни к чему не привели. Не договорились по финансовой составляющей трансфера. В «Барсе» Йохану Круиффу помогал тренировать Чарли Решак, который был известным футболистом и тренером из Каталонии. Он переехал в Японию, чтобы поработать с командой «Йокогама Флюгелс», и пригласил меня туда. Когда мы там общались, то он откровенно сказал мне, что интерес со стороны «Барселоны» был весьма конкретный.
О чём-то сожалею, что не смог сделать в Испании? Да, я сожалею о том, что не рискнул и не ушёл в другой клуб из «Хихона». Может быть, мне удалось бы проявить свои качества в более конкурентной команде», — приводит слова Ледяхова официальный сайт «Алании».
- 1 июля 2023
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