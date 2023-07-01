Грузия U21 — Израиль U21: первый тайм прошёл без голов

Продолжается матч четвертьфинала чемпионата Европы среди молодёжных команд, в котором встречаются сборные Грузии и Израиля. Команды играют на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый тайм прошёл без голов. На поле в составе сборной Грузии с первых минут вышли игроки московского «Динамо» Лука Гагнидзе и Саба Сазонов.

Грузия заняла первое место в группе А. Команда победила Португалию (2:0), сыграла вничью с Бельгией (2:2) и Нидерландами (1:1). Израиль стал вторым в группе С. Команда сыграла вничью с Германией (1:1) уступила Англии (0:2) и одержала победу в матче с Чехией (1:0).

Три лучшие команды молодёжного Евро получат путёвки на Олимпийские игры 2024 года.