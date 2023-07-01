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«Ростов» разгромил «Черноморец» в товарищеском матче

«Ростов» разгромил «Черноморец» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Черноморец» из Новороссийска и «Ростов». Игра проходила на «Ростов Арене». Хозяева одержали победу с разгромным счётом 4:1.

Голами в составе ростовчан отметились Роман Тугарев, Николай Комличенко, оформивший дубль, и Егор Голенков.

«Ростов» завершил минувший сезон на четвёртой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Подопечные Валерия Карпина набрали 53 очка в 30 турах. Следующий розыгрыш чемпионата России команда начнёт матчем с «Факелом». В Фонбет Кубке России «Ростов» встретится с «Локомотивом», «Уралом» и «Рубином».

«Черноморец» в предыдущем сезоне выступал во Второй лиге. Новороссийский клуб набрал 72 очка в 31 матче и занял первое место в Группе 1.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
01 июля 2023, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
4 : 1
Черноморец
Новороссийск, Россия
1:0 Тугарев – 19'   2:0 Комличенко – 23'   3:0 Комличенко – 29'   3:1 Туре – 73'   4:1 Голенков – 89'
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