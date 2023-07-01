«Ростов» разгромил «Черноморец» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Черноморец» из Новороссийска и «Ростов». Игра проходила на «Ростов Арене». Хозяева одержали победу с разгромным счётом 4:1.
Голами в составе ростовчан отметились Роман Тугарев, Николай Комличенко, оформивший дубль, и Егор Голенков.
«Ростов» завершил минувший сезон на четвёртой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Подопечные Валерия Карпина набрали 53 очка в 30 турах. Следующий розыгрыш чемпионата России команда начнёт матчем с «Факелом». В Фонбет Кубке России «Ростов» встретится с «Локомотивом», «Уралом» и «Рубином».
«Черноморец» в предыдущем сезоне выступал во Второй лиге. Новороссийский клуб набрал 72 очка в 31 матче и занял первое место в Группе 1.
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