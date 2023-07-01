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Зелимхан Бакаев отреагировал на интерес со стороны «Локомотива»

Зелимхан Бакаев отреагировал на интерес со стороны «Локомотива»
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Зелимхан Бакаев высказался об интересе к нему со стороны «Локомотива».

«Новости об интересе «Локомотива» видел только в интернете. Обычно я не лезу — это больше дела Германа (Ткаченко. — Прим. «Чемпионата») и моего отца. Они решают подобные моменты. Когда переходил в «Зенит», понимал, что будет тяжело — но пришёл не для того, чтобы уйти через год. Зачем тогда переходил в «Зенит»? Не было ли мыслей, что хочу уйти а аренду, потому что не играю? Нет, будем работать», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2022/2023 на счету Бакаева 26 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с петербуржским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

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