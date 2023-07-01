Бакаев ответил на вопрос, удивило ли его поздравление с днём рождения от «Спартака»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Зелимхан Бакаев ответил на вопрос журналиста, удивило ли его поздравление с днём рождения от московского «Спартака».

«Поздравление от «Спартака» не удивило. Не поздравили Федуна и Глушакова, а меня поздравили? Ну я 15 лет в клубе провёл. Ушёл в «Зенит»? Думаю, клуб всё равно благодарен мне за работу — это нормально. Да, бывшие одноклубники тоже поздравили. Кто ещё? Много кто поздравил», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Бакаев является воспитанником «Спартака». Он находился в структуре клуба с 2007 года. Из стана красно-белых Бакаев перешёл в «Зенит» в 2022-м. В общей сложности за красно-белых Зелимхан провёл 105 официальных матчей, в который отметился 14 голами. С московским клубом полузащитник завоевал Кубок и Суперкубок России.