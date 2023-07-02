Один из лучших игроков сборной Нидерландов в истории возглавил турецкий «Адана Демирспор»
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Бывшая звезда сборной Нидерландов Патрик Клюйверт возглавил команду «Адана Демирспор». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
По информации источника, 47-летний специалист подписал контракт с «Аданой» сроком на два года и сменил на этом посту итальянца Винченцо Монтеллу.
Нидерландский наставник до этого не работал с клубами. Ранее он на протяжении двух лет тренировал сборную Кюрасао. Во время карьеры игрока Клюйверт выступал за такие команды, как «Аякс», «Милан», «Барселона», «Ньюкасл», «Валенсия», ПСВ и «Лилль».
В прошлом розыгрыше чемпионата Турции «Адана Демирспор» занял четвёртое место, набрав 69 очков и впервые в истории получив путёвку в еврокубки. В первой половине сезона за команду выступал российский форвард Артём Дзюба.
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