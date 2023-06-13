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Бывший клуб Дзюбы «Адана Демирспор» расстался с тренером Монтеллой

Бывший клуб Дзюбы «Адана Демирспор» расстался с тренером Монтеллой
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Президент «Аданы Демирспор» Мурат Санчак объявил об уходе Винченцо Монтеллы с поста главного тренера команды.

«Сотрудничество с Монтеллой не продолжится, мы расстались. Но всё равно он человек, которого я очень люблю.

Мы сделали ему новое предложение, но он захотел взять паузу в переговорах. Не думаю, что кто-то из турецких клубов его переманил. Руководители всех команд наши друзья. Не думаю, что они бы так поступили», — приводит слова Санчака BBO Sports.

Монтелла возглавлял «Адану» с 2021 года. В сезоне-2022/2023 команда под его руководством заняла четвёртое место в чемпионате Турции (набрав 69 очков) и квалифицировалась в Лигу конференций.

Ранее ещё один турецкий клуб покинул итальянский тренер Андреа Пирло.

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