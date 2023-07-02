Том Клеверли завершил карьеру в возрасте 33 лет

Английский полузащитник «Уотфорда» Том Клеверли завершил профессиональную карьеру в возрасте 33 лет.
За «Уотфорд» Клеверли выступал с на протяжении последних шести лет. Он пополнил состав клуба в 2017 года, перейдя туда из «Эвертона» за компенсацию в размере € 8 млн. За время профессиональной карьеры Том выступал за «Манчестер Юнайтед», «Уиган», «Лестер» и «Астон Виллу».
Всего в активе Клеверли 382 матча, проведённых на клубном уровне. Полузащитник стал автором 35 голов и 33 результативных передач. На его счету также 13 матчей в составе национальной сборной Англии, в которых Том отметиться результативными действиями не сумел.
Напомним, чемпионом АПЛ сезона-2022/2023 стал «Манчестер Сити». На втором месте чемпионат завершил «Арсенал».
Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ
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