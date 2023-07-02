Александр Бубнов: ситуация у «Зенита» сложная, после отпуска много вопросов по составу

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о победе «Зенита» в матче Кубка PARI Премьер с «Нефтчи» (3:1).

«Нефтчи» — самый слабый соперник на этом турнире. Вот и серьёзных проблем он «Зениту» не доставил. Количество подходов можно пересчитать по пальцам одной руки. «Зенит» был лучше физически, больше владел мячом. Во втором тайме добавили и добились хорошего результата.

По этому матчу делать какие-то выводы насчёт игры «Зенита» смысла нет. Ситуация у клуба сложная, после отпуска очень много вопросов по составу. Не все приехали, Вендел и Кузяев в зависшем положении… Есть те, кто только прибыл, есть травмированные. Сергея Семака такая неопределённость не может устраивать.

Кубок PARI Премьер нужен «Зениту», чтобы сформировать оптимальный состав к Суперкубку — об этом и Семак говорил. А уж после Суперкубка можно будет предполагать, каким будет основной состав на чемпионат. Если бы все были в сборе, тренерскому штабу было бы проще подвести игроков к общему знаменателю. Это большая проблема. В прошлом сезоне «Зенит» терял очки на старте — не исключаю такого и в этом году. У конкурентов могут появиться шансы включиться в чемпионскую гонку.

Говорить о новичках «Зенита» пока рано. Ду Кейрос себя как-то ярко не проявил… Но вспомните: Малком и Вендел тоже поначалу не выделялись. Идёт процесс адаптации, дальше будет больше шансов показать себя.

Привлекает Семак и молодых: это говорит о том, что потенциал есть. Вроде здоровые ребята, мощные. Плюс резервистов сегодня тоже задействовали: Сутормин, Ерохин, Бакаев — все выглядели очень прилично. Но, повторюсь, «Нефтчи» — слабейший соперник на турнире», — приводит слова Бубнова Sportbox.