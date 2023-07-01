«Зенит» победил в экспериментальном составе. Отличный день рождения для Бакаева!

Сначала «Зенит» проводил отдельные международные товарищеские матчи, а в летнюю паузу клуб стал участником интернационального турнира. Кубок Pari Премьер полностью пройдёт в Петербурге на «Газпром Арене» и стадионе «Смена». Призовой фонд – пять миллионов рублей. Среди участников, помимо россиян – «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи». Любопытно, что две эти команды – партнёры «Зенита». С сербами петербуржцы дважды играли в прошлом году. К туркам ездили в этом.

Перед первым матчем прошла пресс-конференция с участием представителей всех клубов. Общий посыл от почти всех участников: турнир – важная часть подготовки к еврокубкам. «Нефтчи» и «Фенербахче» готовятся к матчам Лиги конференций. У «Црвены Звезды» календарь немного другой – они попали в группу Лиги чемпионов, поэтому футболисты набирают форму к старту чемпионата. Но, похоже, это не помешает привезти основной состав. Спортивный директор «Фенербахче», например, дал чёткий посыл, что приедут все сильнейшие. Хотя ранее появлялась информация, что тот же Эдин Джеко, недавно подписавший контракт с клубом, не хочет ехать в Россию.

Марио Бранко спортивный директор «Фенербахче» «Завтра мы начнём все бюрократические процедуры, чтобы весь наш основной состав прилетел в Петербург. Если не будет травм, будут все лучшие. 8 июля мы должны прилететь в Петербург. Это очень важный турнир для подготовки к еврокубкам. Так что нет смысла привозить неосновной состав. Наш фокус — на подготовке к сезону. И я надеюсь, что прилетят все сильнейшие».

«Фенербахче» и «Црвена Звезда» ещё не в Петербурге. Пока приехал только «Нефтчи». Команда и стала первыми соперниками «Зенита» в турнире.

Любопытно, что даже на товарищеский турнир Питер собрал неплохую аудиторию – 15 697 зрителей. Хотя все понимают, что подобные матчи редко получаются зрелищными. Команды под нагрузками и точно неспособны показывать высокий класс на протяжении большого количества времени. Так и получилось.

В первом тайме «Зенит» прилично включился только на первые пять минут. А самым активным стал бразильский полузащитник Ду Кейрос. На третьей минуте он неплохо пробил от линии штрафной после передачи Мостового. А чуть ли не в следующей атаке классно открылся под пас Клаудиньо. Это был почти выход один на один, но вратарь вовремя вылетел из ворот.

Потом игра резко успокоилась. Игроки «Нефтчи» привыкли к атмосфере и неторопливым атакам соперника, так что без проблем оборонялись. Состав у «Зенита» вышел экспериментальным, поэтому в глаза бросались не особо наигранные связи. В центре обороны действовали Чистяков и Адамов. В полузащите Дуглас, выполнявший роль Барриоса, Ду Кейрос – роль Кузяева, и Клаудиньо – свою собственную. Возможно, поэтому большого креатива впереди не наблюдалось. Впрочем, как и у соперника. За весь тайм они только раз неплохо подошли к воротам Никиты Гойло. Но на 33-й минуте судья неожиданно остановил встречу, и началась проверка прошедшего мимо всеобщего внимания эпизода. Оказалось, что во время подачи мяч коснулся руки Кругового. Проверка, как обычно, заняла 5–6 минут. Судья всё-таки указал на «точку», а Матеус Салданья уверенно пульнул мяч в угол.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На перерыв «Зенит» уходил проигрывая. Но всё очень быстро изменилось во втором тайме. Ведь на поле начали выходить запасные – например, джокер Семака Густаво Мантуан. На 49-й минуте Клаудиньо навесил с углового, мяч оказался у другого бразильца, и он протолкнул его мимо вратаря.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Игра снова успокоилась. Но «Зенит» действовал уже куда солиднее. Второй гол напрашивался. Однако забить получилось только на 70-й минуте. Вышедший на замену Сутормин прострелил в штрафную, рикошет – и мяч уже у Клаудиньо. Тот не промазал.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

А потом забил и Бакаев – в свой день рождения. Сегодня ему исполнилось 27 лет. И когда в заявку не попал Малком, именно он вышел в основе. В первом тайме сделал пару неплохих рывков, а во втором отличился. Неплохой день для Зелимхана.

Уже в добавленное время случился неприятный эпизод – Владислав Саусь налетел на вратаря соперника Агиля Мамедова. С трибуны показалось, что он потерял сознание. С поля его увозили на носилках.

А «Зенит» победил. Но главные матчи турнира для них впереди – 4 июля они сыграют с «Црвеной Звездой», а 8-го – с «Фенербахче».