Фёдор Кудряшов покинул «Антальяспор»
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Российский защитник Фёдор Кудряшов покинул турецкий «Антальяспор». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«Мы расстались с нашим футболистом Фёдором Кудряшовым, контракт которого истёк с завершением сезона-2022/2023.
Мы благодарим Кудряшова за его усилия и желаем ему успехов в дальнейшей футбольной карьере», — написано в заявлении турецкого клуба.
В сезоне-2022/2023 турецкой Суперлиги Кудряшов провёл 13 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Российскому защитнику 36 лет. Он выступал в турецком клубе с 2020 года.
«Антальяспор» завершил сезон чемпионата Турции на 13-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 41 очко после 36 матчей. Чемпионом Турции стал «Галатасарай» (88 очков).
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