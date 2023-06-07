Счастье Кокорина и трагедия Головина. Как сложился сезон для российских легионеров

Завершился сезон для российских легионеров. По крайней мере, для наших лучших игроков в Европе, чьи команды выступают в чемпионатах, которые проводятся по системе «осень-весна». По ходу этого года мы рассказывали, как проявляют себя футболисты из России за границей, а теперь настал момент подвести итоги.

Александр Головин, «Монако» (Франция)

Хороший год для Головина в индивидуальном плане и плохой — в командном. Александр выдал свой самый результативный сезон во Франции, набрав 8+7 по системе «гол+пас» в 34 матчах Лиги 1. Однако «Монако» не решил турнирных задач. В чемпионате команда финишировала лишь шестой, пролетев мимо еврокубков. В Лиге чемпионов не прошла квалификацию, а в Лиге Европы выбыла после первого раунда плей-офф. Естественно, такой трагический финал сезона привёл к тому, что тренеру Филиппу Клеману указали на дверь.

Алексей Миранчук, «Торино» (Италия)

Благодаря переходу из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды Миранчук смог перезагрузить карьеру в Италии. Алексей должен быть доволен сезоном – у него 4+7 в 29 матчах Серии А. Команда завершила чемпионат в топ-10, что можно назвать успехом для туринских «быков», учитывая возможности клуба. Теперь Миранчуку нужно решать вопрос со своим будущим. В «Аталанту» возвращаться нет смысла, пока там работает Джан Пьеро Гасперини. Идеальный вариант – остаться в «Торино», если клуб сможет договориться о выкупе прав на россиянина.

Алексей Миранчук Фото: Nicolo Campo/Getty Images

Денис Черышев, «Венеция» (Италия, Серия В)

Первый сезон в «Венеции» получился неоднозначным для российского вингера. До прихода экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли команда тонула и находилась в зоне вылета. С ним поднялась даже до плей-офф за выход в Серию А (заняла восьмое место), где, правда, вылетела в первом раунде. Черышев неплохо начал в «Венеции», но в итоге сыграл всего 24 матча и набрал лишь 4+2 по системе «гол+пас». В основе и вовсе выходил только пять раз. Травмы так сильно не беспокоили Дениса, как прежде, тем не менее два месяца из-за повреждения бедра он пропустил.

Денис Черышев Фото: Vinny Orlando/Getty Images

Андрей Лунёв, «Байер» (Германия)

Лунёв и во втором сезоне в «Байере» был запасным. Принял участие всего в одной игре Бундеслиги – во 2-м туре с «Аугсбургом», когда подменял дисквалифицированного Лукаша Градецки. Пропустил два мяча. Но бóльшую часть времени наш голкипер залечивал травмы: подколенного сухожилия (полтора месяца) и спины (четыре месяца). У «Байер» плохо шли дела до назначения тренером Хаби Алонсо. С испанцем же добрались до полуфинала Лиги Европы и финишировали шестыми в чемпионате Германии. Впрочем, Лунёв уже не сыграет с командой в еврокубках: контракт Андрея закончился, он ушёл свободным агентом.

Андрей Лунёв Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images

Александр Жиров, «Зандхаузен» (Германия, Вторая Бундеслига)

Российский центральный защитник стабильно играл во Второй Бундеслиге, был капитаном «Зандхаузена». Провёл 32 матча, забил 2 гола. Ещё пару раз отличился в Кубке Германии. Однако для его команды сезон получился катастрофическим. «Зандхаузен» занял последнее, 18-е место и вылетел в третий дивизион. Клуб менял тренеров — по ходу чемпионата с командой поработали трое специалистов. Вот только результаты не улучшались. Летом у Жирова завершается контракт с «Зандхаузеном», так что неизвестно, останется ли он в Германии.

Александр Жиров Фото: Domenic Aquilina/Getty Images

Никита Иосифов, «Вильярреал В» (Испания, Сегунда)

Бывший талант «Локомотива» затухает в Испании. Если в прошлом сезоне Иосифов сыграл даже за первую команду «Вильярреала», то в нынешнем — лишь дважды попал в основу фарм-клуба. Всего же российский полузащитник поучаствовал в 13 матчах и забил 1 гол в середине марта. Молодёжка «жёлтой субмарины» финишировала на 18-м месте в Сегунде. У Никиты длинный контракт с «Вильярреалом» – до лета 2026-го, но стоит ли оставаться там, где нет ни прогресса, ни доверия?

Никита Иосифов Фото: Alex Caparros/Getty Images

Станислав Крицюк, «Жил Висенте» (Португалия)

Голкипер пропустил 10 с половиной месяцев из-за травмы, полученной ещё в «Зените». «Жил Висенте» ждал возвращения Крицюка до середины сентября. Когда Станислав вернулся на поле, то, казалось, всё складывается неплохо. Наш легионер сыграл 11 матчей в Примейре, пропустил 15 мячей и выдал 2 «сухаря». С ним команда прервала семиматчевую безвыигрышную серию, одержала 4 победы. Но в феврале Крицюк получил новую травму и выбыл до конца сезона. Как же жаль вратаря! А «Жил Висенте» удержался в элите, заняв 13-е место.

Станислав Крицюк Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images

Иван Злобин, «Фамаликан» (Португалия)

Ещё один наш голкипер в Португалии. После перехода Злобина из «Бенфики» в «Фамаликан» его карьера притормозила, россиянин довольствуется ролью запасного. В нынешнем сезоне получил возможность сыграть лишь в последнем туре Примейры. Провёл на поле все 90 минут в выездном матче с «Риу Аве», пропустил два мяча. «Фамаликан» – середняк чемпионата Португалии, финишировал на восьмом месте. У Ивана контракт с клубом рассчитан ещё на два сезона.

Иван Злобин Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images

Роман Нойштедтер, «Вестерло» (Бельгия)

Бывший защитник сборной России и в 35 лет держится на достаточно высоком уровне. В нынешнем сезоне Нойштедтер был основным защитником «Вестерло» – сыграл 34 матча (в основе – 27), забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Даже с капитанской повязкой выходил на поле. «Вестерло» финишировал в топ-8: замечательный результат для команды, которая только вернулась в элиту. У Романа контракт до лета 2023-го, однако есть опция продления на сезон.

Роман Нойштедтер Фото: Isosport/Getty Images

Александр Филин, «Эйпен» (Бельгия)

Центральный защитник Филин переехал в Бельгию в зимнее трансферное окно, уйдя свободным агентом из «Химок». Его пригласил боровшийся за выживание «Эйпен». Команда успешно решила задачу: заняла 15-е место – всего в одном очке от зоны вылета. Александр играл регулярно: восемь раз вышел в основе, однажды на замену. Результативных действий не совершал, получил 2 жёлтые карточки. Контракт Филина с «Эйпеном» будет действовать до лета 2025-го.

Александр Филин Фото: AS-EUPEN.BE

Егор Пруцев, «Црвена Звезда» (Сербия)

Российский полузащитник в свой первый же сезон в Сербии выиграл чемпионат и Кубок страны. Правда, вклад Пруцева в командные достижения был невелик. Егор сыграл 10 матчей в сербской лиге (в основе – 4) и отдал одну голевую передачу. «Црвена Звезда» выдала феноменальный сезон, не потерпев ни одного поражения в 37 турах. Сообщалось об интересе к Пруцеву других европейских клубов, но у него контракт до лета 2026-го, а недавно наш легионер получил сербский паспорт.

Егор Пруцев Фото: Mike Kireev/Getty Images

Магомед Оздоев, «Фатих Карагюмрюк» (Турция)

Прошлым летом Оздоев ушёл из «Зенита», но с новой командой, в отличие от Артёма Дзюбы, не ошибся. Магомед выдал классный сезон в «Фатих Карагюмрюк», а тренер Андреа Пирло нашёл россиянину лучшую позицию в центре поля – ближе к чужим воротам. В итоге Оздоев заработал 5+3 в 33 матчах чемпионата Турции. «Фатих Карагюмрюк», скорее всего, закончит сезон на седьмом месте, и этим результатом все в клубе должны быть довольны. Договор Оздоева заключён до лета 2024-го, есть опция продления на год.

Магомед Оздоев Фото: ANP/Getty Images

Фёдор Кудряшов, «Антальяспор» (Турция)

Кудряшов, судя по всему, уходит из «Антальяспора» после трёх лет в турецком клубе. Его контракт завершается. Ещё в марте Фёдор сообщил о том, что ему не выплачивают зарплату в течение пяти месяцев. Тогда российский легионер уже не появлялся на поле, так как с января залечивал травму (пропустил три месяца). Тем не менее в конце сезона Кудряшов вышел на замену в одном из матчей на пару минут. Всего же у защитника 13 игр в этом сезоне Суперлиги, а в основе – 10. Его команда на 13-м месте, но ещё может попасть даже в десятку.

Фёдор Кудряшов Фото: Seskim Photo/Getty Images

Никита Хайкин, «Бристоль Сити» (Англия, Чемпионшип)/«Будё-Глимт» (Норвегия)

Последний год для Хайкина – калейдоскоп событий. В декабре 2002-го он завершил сезон с «Будё-Глимт». Его команда стала второй в чемпионате Норвегии, а в Лиге Европы финишировала на третьем месте в группе. Зимой Никита попробовал реализовать мечту и поиграть в Англии. Подписал контракт с «Бристоль Сити» из Чемпионшипа до конца британского сезона-2022/2023. Но, просидев два месяца на скамейке запасных, Хайкин внезапно разорвал договор и вернулся в «Будё-Глимт». Без него норвежцы вылетели из еврокубков. Теперь у Хайкина идёт сезон-2023 в Норвегии: 10 матчей, 9 пропущенных мячей, 4 «сухаря». А «Будё-Глимт» – лидер с отрывом в 8 очков.

Никита Хайкин Фото: Jacques Feeney/Getty Images

Юрий Лодыгин, «Панатинаикос» (Греция)

Лодыгина в прошлом сезоне признали лучшим голкипером чемпионата Греции, и наш легионер пошёл на повышение – в «Панатинаикос». Но там был свой надёжный первый номер, поэтому фактически весь нынешний сезон Юрий просидел на скамейке. У российского голкипера всего 2 матча в чемпионате (1 — «на ноль») и 1 пропущенный мяч. Ещё четыре раза Лодыгин выходил на поле в Кубке Греции. Его контракт – до лета 2024-го. «Панатинаикос» на финише сезона проиграл борьбу за золото, став только вторым.

Юрий Лодыгин Фото: MB Media/Getty Images

Магомед-Шапи Сулейманов, «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)

Очень странный сезон для Сулейманова. Прошлым летом «Хапоэль» арендовал российского вингера у «Краснодара» с правом выкупа. Трансфер Шапи стал большим событием для местной лиги, и в целом об игре нашего легионера в Израиле поступали хорошие отзывы. Хотя его статистика, в общем-то, не потрясает: 29 матча (в основе – 22), 5 голов и 5 голевых передач. При этом Сулейманов заработал две дисквалификации: сначала на месяц за грубый фол, а в конце сезона на 10 матчей за участие в массовой драке. «Хапоэль» выступил успешно, став вторым, но непонятно, будет ли выкупать россиянина после бана.

Магомед Шапи-Сулейманов Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Григорий Морозов, «Бейтар» (Израиль)

Морозов оказался в Израиле в зимнее трансферное окно – его арендовали у словенского «Целе» на полгода. На днях же стало известно, что аренду продлили ещё на сезон. Очевидно, российским левым защитником довольны. Григорий сыграл 13 матчей, набрал 1+1 по системе «гол+пас». «Бейтар» финишировал восьмым, но главное достижение команды – победа в Кубке Израиля. В финале переиграли «Макккаби» из Нетании со счётом 3:0, а Морозов отдал голевой пас. Между тем федерация хочет отстранить «Бейтар» от еврокубков из-за срыва болельщиками кубковой церемонии награждения. Клуб же готов судиться.

Григорий Морозов Фото: BEITARFC.CO.IL

Сергей Бородин, «Бейтар» (Израиль)

В «Бейтаре» два российских защитника-легионера. Бородин тоже оказался в этом клубе в зимнее трансферное окно, его арендовали у «Краснодара» до лета 2023-го с опцией выкупа. Центрбек провёл 13 матчей (в основе – 11), поучаствовал в одном из забитых мячей команды. А вот в финале Кубка Израиля Сергей не попал в стартовый состав, появился на поле лишь за минуту до конца встречи. По словам агента Бородина, летом защитник вернётся в «Краснодар», после чего определится будущее игрока.

Сергей Бородин Фото: BEITARFC.CO.IL

Александр Кокорин, «Арис» (Кипр)

Кокорин не уходил из «Фиорентины» фактически до самого закрытия летнего окна, а решив всё же отправиться на Кипр, угадал с выбором на 100%. Счастливый сезон для россиянина. Александр набрал 13+6 по системе «гол+пас» в 29 матчах, а его «Арис» завоевал чемпионский титул. Более того, Кокорин был признан лучшим футболистом чемпионата Кипра! В «Арисе» очень хотят выкупить нападающего у «Фиорентины» после аренды, чтобы попробовать с ним пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Но и с самим Кокориным нужно договариваться по финансам.

Александр Кокорин Фото: vk.com/arislimassolfc_rus

Тренер. Станислав Черчесов, «Ференцварош» (Венгрия)

Рассказ про российских легионеров был бы не полным, если бы мы не вспомнили другого героя 2023-го – пусть и тренера, а не игрока. Замечательный сезон Черчесова в «Ференцвароше»! Команда под руководством нашего специалиста второй год подряд выиграла золотые медали чемпионата Венгрии, кроме того, «Ференцварош» впервые за 47 лет вышел в плей-офф еврокубка (Лиги Европы). Неудивительно, что руководство клуба из Будапешта воспользовалось опцией продления контракта Черчесова до лета 2024-го. Впереди новый старт в квалификации Лиги чемпионов.