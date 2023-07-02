Каряку и Кушанашвили качали игроки, Будаков повторял жест Мартинеса. Яркие фото финала МФЛ

1 июля в Москве на стадионе «Лужники» состоялся финальный матч третьего сезона Медийной футбольной лиги, в котором встречались 2DROTS и «Родина Медиа». Встреча закончилась победой «Родины» со счётом 3:1.

Счёт был открыт уже на пятой минуте: Артур Газданов вывел «Родину Медиа» вперёд. На 35-й минуте 2DROTS удалось отыграться: отличился Владислав Семёнов. В итоге победу «Родине Медиа» принесли голы Артёма Вяткина и Максима Пичугина.

«Родина Медиа» и 2DROTS примут участие в Фонбет Кубке России в предстоящем сезоне. Также в турнире выступит «Амкал», который занял в Медиалиге третье место.

Лучшие фото с матча 2DROTS — «Родина Медиа» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.