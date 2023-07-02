Каряку и Кушанашвили качали игроки, Будаков повторял жест Мартинеса. Яркие фото финала МФЛ
Поделиться
1 июля в Москве на стадионе «Лужники» состоялся финальный матч третьего сезона Медийной футбольной лиги, в котором встречались 2DROTS и «Родина Медиа». Встреча закончилась победой «Родины» со счётом 3:1.
Счёт был открыт уже на пятой минуте: Артур Газданов вывел «Родину Медиа» вперёд. На 35-й минуте 2DROTS удалось отыграться: отличился Владислав Семёнов. В итоге победу «Родине Медиа» принесли голы Артёма Вяткина и Максима Пичугина.
«Родина Медиа» и 2DROTS примут участие в Фонбет Кубке России в предстоящем сезоне. Также в турнире выступит «Амкал», который занял в Медиалиге третье место.
Лучшие фото с матча 2DROTS — «Родина Медиа» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Комментарии
- 2 июля 2023
-
15:17
-
15:05
-
15:04
-
14:45
-
14:36
-
14:15
-
14:12
-
13:59
-
13:57
-
13:53
-
13:51
-
13:50
-
13:49
-
13:38
-
13:32
-
13:30
-
13:26
-
13:15
-
13:10
-
13:09
-
13:05
-
13:02
-
12:57
-
12:43
-
12:38
-
12:38
-
12:32
-
12:29
-
12:18
-
12:09
-
12:08
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:45
Партнерский контент