«Расставание было неизбежным». Отец Кудряшова — об уходе Фёдора из «Антальяспора»

Василий Кудряшов, отец российского защитника Фёдора Кудряшова, высказался об уходе футболиста из турецкого «Антальяспора». Клуб объявил о расставании с россиянином в связи с истечением срока контракта.

«Давно было известно, что Фёдор покинет «Антальяспор» по истечении контракта. Травма и последующая операция наложили свой отпечаток, тренер клуба перестал делать ставку на Фёдора. К тому же все смотрят на паспорт футболиста, поэтому расставание было неизбежным», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

В сезоне-2022/2023 турецкой Суперлиги Кудряшов провёл 13 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Российскому защитнику 36 лет. Он выступал в турецком клубе с 2020 года.

«Антальяспор» завершил сезон чемпионата Турции на 13-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 41 очко после 36 матчей. Чемпионом Турции стал «Галатасарай» (88 очков).