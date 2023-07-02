Джанлуиджи Буффон задумался о завершении карьеры

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон всерьёз рассматривает возможность завершить выступления на профессиональном уровне, несмотря на действующий контракт с «Пармой», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Буффон присоединился к «Парме» после вылета команды в Серию B в 2021 году, ровно через 20 лет после того, как впервые покинул клуб, чтобы подписать контракт с «Ювентусом» в 2001-м. Джиджи Буффон пообещал помочь «Парме» вернуться в высший дивизион Италии и в завершившемся сезоне «крестоносцы» были близки к успеху, остановившись в плей-офф за шаг до заветной цели.

Эмоционально восприняв поражение в переходных матчах, Буффон, контракт которого в феврале 2022 года был продлён до конца сезона-2023/2024, задумался о его досрочном расторжении. В последние годы голкипера одолевают последствия травм, а в 45 лет восстановление не всегда получается быстрым.

Ранее сообщалось, что Буффону предлагали щедрое вознаграждение за переезд в Саудовскую Аравию, но, по информации итальянских СМИ, бывший капитан сборной Италии не намерен принимать это предложение. Также он не планирует переезд в МЛС. На данный момент возможны варианты, при которых он либо останется в «Парме», либо покинет клуб на год раньше окончания контракта и объявит о завершении карьеры.