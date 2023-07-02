Клуб из Саудовской Аравии предложил Буффону € 15 млн в год

Стали известны подробности предложения итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону от одного из клубов Саудовской Аравии, сообщил в своём «твиттере» журналист Николо Скира.

Буффону предложили контракт до 2025 года с зарплатой € 15 млн в год.

В минувшем сезоне Буффон сыграл 19 матчей во всех турнирах, пропустив 24 гола и пять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. 45-летний Джанлуиджи на данный момент является игроком «Пармы». В прошедшем сезоне его команда участвовала в плей-офф за выход в Серию А, но не смогла пробиться в высшую лигу.

Буффон принял участие в пяти чемпионатах мира (1998, 2002, 2006, 2010, 2014). В 2006 году он стал победителем этого турнира, а также был признан его лучшим голкипером. Ранее Буффон выступал в «Ювентусе» и «ПСЖ».