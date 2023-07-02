«Барселона» хочет отложить прибытие Гюлера на год, игрок выступает против

«Барселона» рассчитывает оформить трансфер турецкого полузащитника Арды Гюлера на следующей неделе. Сине-гранатовые» согласовали с «Фенербахче» вариант, при котором часть денег за игрока будет выплачена в следующем году, при этом Гюлер останется в Турции на правах аренды. Против выступает сам игрок, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, Деку лично переговорил с игроком во время поездки в Турцию и подробно описал ему проект, который «Барса» приготовила для него. Сине-гранатовые видят в Гюлере те же качества, что и у Месси в его возрасте: скорость, игра один в один, дриблинг, поставленный удар, результативность… Кроме того, как и аргентинец, Арда Гюлер левша.

Проект впечатлил футболиста, но сделка пока ещё далека до завершения. В отличие от «Барсы» и «Фенербахче», которые сошлись в желании оставить Гюлера в Турции ещё на год, против этого выступает сам футболист. Он жаждет попробовать себя в другом чемпионате, и жалеющих его приобрести предостаточно, начиная с «Реала». Деку вернётся в Турцию через несколько дней, чтобы решить вопрос окончательно.

В контракте Гюлера прописаны отступные в размере € 17,5 млн, «Фенербахче» также претендует на 20% от будущей продажи.