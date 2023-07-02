Лапорта подтвердил, что «Барселона» ведёт переговоры по трансферу Гюлера
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Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб пытается подписать 18-летнего полузащитника «Фенербахче» Арду Гюлера.
«Это очень молодой турецкий игрок. Наш скаутский отдел действительно следит за ним уже давно. Его хотят все основные клубы Европы, и мы ведём с «Фенербахче» переговоры», — приводит слова президента «Барселоны» Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что спортивный директор каталонцев Деку достиг принципиального соглашения с Гюлером. Ожидается, что трансфер состоится в 2024 году, так как из-за финансовых проблем «Барса» не сможет подписать Гюлера в это летнее трансферное окно.
Действующий контракт полузащитника с «Фенербахче» заключён до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 15 млн.
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