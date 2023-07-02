Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лапорта подтвердил, что «Барселона» ведёт переговоры по трансферу Гюлера

Лапорта подтвердил, что «Барселона» ведёт переговоры по трансферу Гюлера
Комментарии

Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб пытается подписать 18-летнего полузащитника «Фенербахче» Арду Гюлера.

«Это очень молодой турецкий игрок. Наш скаутский отдел действительно следит за ним уже давно. Его хотят все основные клубы Европы, и мы ведём с «Фенербахче» переговоры», — приводит слова президента «Барселоны» Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что спортивный директор каталонцев Деку достиг принципиального соглашения с Гюлером. Ожидается, что трансфер состоится в 2024 году, так как из-за финансовых проблем «Барса» не сможет подписать Гюлера в это летнее трансферное окно.

Действующий контракт полузащитника с «Фенербахче» заключён до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 15 млн.

Материалы по теме
«Милан» интересуется 18-летним Фреснедой, но приоритет игрока — «Барселона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023