Лапорта подтвердил, что «Барселона» ведёт переговоры по трансферу Гюлера

Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб пытается подписать 18-летнего полузащитника «Фенербахче» Арду Гюлера.

«Это очень молодой турецкий игрок. Наш скаутский отдел действительно следит за ним уже давно. Его хотят все основные клубы Европы, и мы ведём с «Фенербахче» переговоры», — приводит слова президента «Барселоны» Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что спортивный директор каталонцев Деку достиг принципиального соглашения с Гюлером. Ожидается, что трансфер состоится в 2024 году, так как из-за финансовых проблем «Барса» не сможет подписать Гюлера в это летнее трансферное окно.

Действующий контракт полузащитника с «Фенербахче» заключён до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 15 млн.